Bilangguan aayusin pagkatapos ng Marawi

Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatupad siya ng reporma sa mga bilangguan sa bansa kapag natapos ang gulo sa Marawi City.

Kasabay nito ay sini­guro rin ng Punong Ehekutibo na makakatanggap ng umento sa suweldo ang mga jail guard.

“I will institute reforms ‘pag natapos na itong sa Marawi,” ani Duterte sabay babala sa mga mahuhulihan ng ilegal na droga sa bilangguan.

“Hintuin talaga natin ito nakikinig itong taga-Muntinlupa ngayon. I do not know if it’s edible maybe the plastic pag may nakita pa akong plastic dyan ‘yun ang kakainin mo sa araw na ‘yan. Wala kang konsumong kanin kaya prituhin mo, o inu­n-unan bahala ka basta you will eat it. I will institute the reforms after all my trouble sa (Marawi),” ayon kay Duterte.

Binanggit ng Pangulo na muli na namang lumakas ang kalakaran ng ilegal na droga sa kulungan sabay giit na siya lamang ang nagsumikap na matuldukan ang problemang ito sa bansa.

“Ito lang kasi ang ka­pital and I have to be frank mostly Chinese ‘pag nakapasok ang celfone dyan negosyo talaga ‘yan,” ani Duterte nang dumalo sa ika-26 na anibersaryo ng Bureau of Jail Management and Penology kahapon.

Pero, tiniyak din nito na bibigyan niya ng umento sa suweldo ang mga jail guard.