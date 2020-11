Bilanggo tutor ng anak sa online class

Viral ang isa ama na sa kabila ng pagkakakulong ay hindi iyon naging hadlang para maturuan ng aralin ang 5-anyos niyang anak.

Sa pamamagitan ng e-Dalaw program. kung saan pinapayagan ang isang persons deprived of liberty na makausap ang kanilang pamilya online sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, natuturuan ng 33-anyos na San Juan City inmate na si Tom ang kanyang anak sa online class nito.

“Hindi ko na sinayang ang pagkakataong ito upang maturuan ko ang aking anak sa pamamagitan ng ‘e-Dalaw.’ Ako na mismo nagtuturo sa anak ko habang ako’y nandito sa loob ng kulungan. Kahit papaano, maturuan ko siya habang siya’y wala sa aking tabi,” sabi ni Tom sa video na pinost ng Bureau of Jail Management and Penology-San Juan City noong Nobyembre 3.

Ayon sa inmate, siya mismo ang nagsusulat at nagdo-drawing ng mga material na itinuturo niya sa kanyang anak gamit ang mga galing sa kulungan gaya ng karton, lapis, krayola at bond paper.

Ani Tom, ang kaso niya ay may kinalaman sa paglabag sa Sections 13 at 14 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.