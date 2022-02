Bilanggo ‘niluhuran’ ng bebot

Kakaiba ang kuwento ng isang babae na nag-propose sa kanyang boyfriend na nakakulong sa Balamban, Cebu kamakailan.

Sa viral post ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Balamban noong Pebrero 8, makikita ang babae na nasa labas ng kulungan habang hawak ang isang bouquet ng rosas at engagement ring.

Ang lalaki naman na isang person deprived of liberty (PDL), nakadungaw sa bintana ng kulungan kung saan tanaw ang kasintahan na nasa labas.

Ang maganda pa rito, nakiisa ang mga babaeng preso sa naturang kulungan kung saan hawak nila ang cut-out ng mga letra na bumubuo sa tanong na ‘Will you marry me?’

Ayon sa BJMP Balamban, isang matamis na ‘Yes’ ang sagot ng lalaking PDL.

“It’s extremely rare when a woman proposes to a man let alone mustering enough courage just to show the world how unconditional love can be,” saad ng BJMP Balamban sa isang Facebook post.

“Just when you think you’ve seen everything, along comes a brave female visitor ready to profess her love and proposes to one of the PDL of Balamban Municipal Jail. Guess what, he said ‘Yes!’” kuwento pa.

Hindi na nagbigay pa ng detalye ang bureau tungkol sa pagkakakilanlan ng magdyowa.

Samantala, inulan naman ng paghanga at kilig mula sa mga Pinoy netizen ang nasabing proposal. (Mark Joven Delantar)