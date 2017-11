Kung patuloy na mana­natili si Chito Narvasa bilang PBA commissione­r ay masasagot ngayong araw pagkatapos ng isang special meeting ng mga team representatives.

Ayon sa mga sources­, nakahanda ang kampo ng mga pabor na bigyan ulit si Narvasa ng panibagong kontrata samantalang meron ding mga ayaw – na higit na nakararami.

Base sa isang biglaang meeting noong Lunes na nag-resulta sa pagkuha ng straw votes, nanalo ang mga ayaw, 7-5.

Ito ang dahilan para sa espesyal na pulong ngayong araw na mag-uumpisa ng 8 a.m.

Ang kontrata ng isang komisyoner ay para sa isang taon lang at umaas­a sana si Narvasa­ na makakakuha ng pangatlong­ term.

Ang pag-aprub­a sa kontrobersiyal na trade sa pagitan ng Kia at San Miguel Beer ang pinakamalaking dahilan kung bakit inulan ng puna si Narvasa.

Sa terms ng trade, ibiniga­y ng Kia ang karapata­n niya para sa No. 1 pick sa SMB at ginami­t ng Beermen ang rights na iyon para kunin si Christia­n Standhardinger na siguradong lalong magpapalakas sa kanila.

Ang nakuha ng Kia ay ilang role players at isang future draft pick na sa tingin ng nakararami ay hindi makakatulong sa Picant­o para lumakas.

Sabi ng isang governor­, kabilang sa grupong gustong matanggal si Narvasa, nasa kanila ang sapat na numero.

“The teams we have spoken to said they are with us so we are confident we have the needed votes,” sabi ng source.





Ang isa pang isyu ay kung sasapat ang simple majority vote (50 percent +1) o kakailanganin ng 2/3 para mapaalis si Narvasa.