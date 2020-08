Bilang overseer ng Laguna

Binigyan ng panibagong papel ang mga miyembro ng gabinete para tumulong at magbigay ng mas maigting na suporta sa mga lungsod at bayan sa Meto Manila at karatig lalawigan sa pagtugon sa COVID pandemic na patuloy na nagpapahirap ngayon sa mga Pilipino .

Nakapaloob ito sa Resolution no. 62 na inaprubahan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) nitong nakalipas na Miyerkules.

Inatasan po ang mga gabinete na magbigay ng mas pinalakas na suporta sa local covernment units na natukoy na may mataas na kontaminasyon ng COVID-19 at mahigpit na imonitor ang sistemang ipinapatupad ng mga lokal na opisyal sa pagtugon sa isyung pangkalusugan sa kanilang nasasakupan.

Kasama rin sa utos ng IATF ang pagtukoy sa kakayahan sa health care capacity ng isang lungsod o munisipalidad , kasama na rito ang pag-check kung mahigpit bang sinusunod ang surveillance, isolation at treatment protocols.

Sa kabila po kasi ng paulit-ulit na pagpapaala sa publiko na sumunod sa mga ipinaiiral na patakaran sa panahon ng community quarantine, marami pa ring mamamayan ang mahirap sumunod sa simpleng pakiusap at paalala ng gobyerno.

Wala pong ibang hangad ng gobyerno kundi ang mapigilan ang mas pagkalat pa ng COVID-19 dahil mataas ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit.

Batay po sa inilabas na resolusyon ng IATF, sa akin nakatoka ang buong lalawigan ng Laguna.

Kaya naman unang araw pa lamang ng kautusan, sumabak na agad ako sa trabaho at nakipagpulong kay Governor Ramil Hernandez.

Produktibo ang aming pagpupulong matapos ako i-brief nina Gov. Hernandez at Dr. Eduardo Janairo ng DOH Region IV-A tungkol sa sitwasyon sa Laguna, sa mga aksyon at problemang kinakaharap ng mga LGU.

Tinalakay din namin ang kahalagahan ng organisado at coordinated contact tracing strategy sa mga barangay, industriya at mga pamayanan. Pinag-usapan din namin ang mga posible pa naming magagawa para matugunan ang problema at epekto ng coronavirus sa Laguna.

Nagpapasalamat si Gov. Hernandez sa malaking tulong ng national government sa Laguna, habang ini-explore namin ang mga bagay kung saan pwede ako at ang aking tanggapan makatulong sa lalawigan.

Natalakay po namin sa pulong ang mas pinalakas na mga hakbang sa paglaban aa COVID-19 kasama na dito ang pakikipagtulungan sa non-profit organizations at sa industriya ng business process outsourcing sa Laguna para sa contact tracing at pagmonitor sa mga posibleng tinamaan ng coronavirus.

Sa virtual meeting namin ni Gob, tiniyak ko na hindi pababayaan ng national government ang kanyang lalawigan hanggang sa makontrol ang transmission rate at mga epekto ng COVID-10.

Bilang National Task Force overseer, bumisita po tayo nitong Sabado kasama ang Testing Czar na si Secretary Vince Dizon at ipinarating natin sa mga lokal na opisyal ang commitment ng National Government para malabanan ang COVID-19 sa kanilang lalawigan.

Magbibigay po ang pamahalaan ng nga kagamitan sa Laguna at iba pang probinsiyang sakop ng MECQ para malabanan ang COVID-19 at magtatag ng sistema mula sa LGUs hanggang sa barangay level, kasama na ang mga pribadong kumpanya para epektibong malabanan ang giyera sa COVID-19.

Kasabay nito, hinikayat ko na rin po ang mga lokal na opisyal ng Laguna na paigtingin ang paghahatid ng tamang impormasyon sa kanilang mamamayan para maging epektibo ang paglaban sa COVID-19.

Ipinaliwanag ko po na ang fake news ay nakakasira sa mga ginagawang pagsisikap ng mga lokal na opisyal. Kaya bantayan po natin ang ating mga kababayan at himuking tumutok lamang sa mga communications portal ng gobyerno dahil dito lamang makukuha ang tamang impormasyon sa ginagawang paglaban sa COVID-19.

Ipinapangako ko na ang national government ay susuportahan ang Laguna at patuloy ang koordinasyon hanggang sa muling pagbangon ng Laguna at ng ating bansa.

Basta sama-sama tayo, we will heal and rise as one!