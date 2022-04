Biktima ng scam: Diego natangayan ng milyones

Walang binanggit na saktong amount ng pera, pero isiniwalat ni Diego Loyzaga na na-scam siya.

Hindi rin actually malinaw kung tumama ba sa lotto si Diego.

Sa personal na karanasan ni Diego, ang ikinuwento niya lang, nanalo raw siya ng malaking amount. Pero para sa kanya, pagiging greed yun instead na makuntento siya, ininvest pa raw niya at nag-hope na mas lalaki pa ang malaking pera naman na napanalunan niya.

Ang siste, may dapat daw sana siyang pagbigyan ng pera, pero dahil nga ininvest niya, hindi niya ito naibigay at ang masaklap, naloko pa siya o na-scam nga.

Lahad ni Diego, “Honestly, to be honest, of course, I wanted to keep some amount for me. But the most of it talaga, I was supposed to give it to somebody else.

“What happened was, I invested the money thinking that it would be smarter, after a long period of time, lalaki siya.

More for me and more also for that person I want to be given. Eh, ang nangyari, na-scam ako. I guess, do’n siguro talaga umiral si greed and in that scenario, I lost. I lost bigtime,” sey ni Diego na mukhang milyones nga natangay sa kanya.

Kung matatandaan, nanalo rin kasi sina Diego at Cristine Reyes habang ginagawa nila ang seryeng “Encounter” sa TV5’s “The Wall Philippines” noong isang taon ng kulang 3 million din.

Kaya palaisipan kung ‘yung panalo ba niya rito ang na-scam sa kanya o kung tumama nga ba siya sa lotto.

Sey rin kasi ni Diego, if ever man daw tumama siyang muli, sisiguraduhin daw niyang magtitira na ng certain amount for himself at sa totoong bibigyan niya.

Sayang at hindi rin pala nalinaw kay Diego kung sino ang taong tinutukoy na pagbibigyan niya sana. (Rose Garcia)