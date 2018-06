Bikini video ni Ina ikinaloka nina Maja, Enchong

Iba rin talaga si Ina Raymundo. Sa edad niya ngayon na magpo-43 na, natataranta, naloloka pa rin ang mga fan, kahit ang mga kasamahan niyang artista, kapag naglantad na siya ng kaseksihan.

Sa Instagram video na pinost niya, kung saan ay nakaharap siya sa lifesize mirror, at sinisipat-sipat niya ang katawan niya, mula boobs, hanggang butt, pati na ang waistline niya, suot ang isang bonggang high waist na swimsuit, marami talaga ang nainggit, at natakam si­yempre.

“Thank goodness for custom made two piece high waist swimsuit. #boomsasonswimwear,” ang simpleng say lang ni Ina.

Pero ‘yun na nga, sabi ng ibang mga kasabayan o kasing-age ni Ina na mga nanay na rin, masyadong unfair ang earth, na bakit sila, mas konti nga raw ang mga anak nila, hindi nila ma-achieve ang nakakatulo-laway na alindog ni Ina?

At sabi nga ni Maja Salvador, “Hotness Twinnie.” Na sabi naman ni Ina, mana lang siya sa kaseksihan ni Maja.

Say naman ni Sinon Loresca, “Iba Ikaw talaga madam! Kabogera ng taon.”

Sey naman ni Enchong Dee, “Grabe naman po kayo ma’am @inaraymundo95 bakit nyo ginawa to.”

Dyosa, the bomb, pantasya, inspirasyon, ganiyan nga ang chika ng mga follower niya sa kanya. Na sana nga raw, kapag umabot sila sa edad na 43 ay ganiyan pa rin sila kaseksi.

———–

Shailene Woodley 49 araw naglublob sa dagat

Ang lakas ng kaba factor ng pelikulang Adrift na handog ng Viva International Pictures, ha! Napanood ko ito last Tuesday night, at kaloka dahil hango nga ito sa libro at tunay na kuwento ni Tami Oldham Ashcraft, na nagpapakita ng katatagan ng loob at kapangyarihan ng pag-ibig.

Sina Tami Oldham at Richard Sharp ay magkasintahang naglalayag sa dagat nang biglang makasalubong nila ang Hurricane Raymond, isa sa pinakamapinsalang bagyo na naitala sa kasaysayan ng mundo.

Nang magkamalay si Tami, sirang-sira na ang kanilang bangka at hindi niya makita si Richard. Sa kabila ng matinding takot, nagawa niyang ayusin ang anumang makakaya sa sirang bangka at isang milagro na nakita niya si Richard na palutang-lutang at walang malay.

Walang anumang tulong na maaasahan, si Tami mismo ang gumawa ng paraan para mailigtas ang sarili at ang lalaking pinakamamahal niya.

Si Tami ay ginagampanan ni Shailene Woodley (The Fault in our Stars / Divergent), at si Richard ay ginagampanan ni Sam Claflin (Me Before You / The Hunger Games).

Ayon kay Aaron Kandell (Walt Disney’s Moana­), isa sa mga screen­writer ng pelikulang ito, si Woodley mismo ang nasa isip nila ng kanyang kakambal na si Jordan habang sinusulat nila ang script. Nang bisitahin nila ang tunay na Tami sa kanyang taha­nan sa San Juan Islands, nakita nila ang katatagan nito at ang pagiging positibo, na katangian din ni Woodley.

Ayon kay Woodley, “I was so captivated by it, by who Tami is and the love story. I really felt the energy­ of the divine soulmate connection between Tami and her fiancée, Richard.” Dahil wala siyang karanasan sa paglalayag, pinag-aralan ito ni Woodley sa loob ng isang buwan sa Hawaii bago magsimula ang shooting ng pelikula.

Dalawang linggong nag-ensayo sina Woodley at Claflin sa Fiji bago ang simula ng produksyon.

Sa kalagitnaan ng pro­duksyon, bumisita si Tami sa set, at naramdaman ng buong cast ang kanyang pagtanggap sa pelikula.

Ginawa ang Adrift sa loob ng 49 na araw, sa mga dagat sa Fiji at sa New Zealand. Palabas na ito simula nu’ng June 27, 2018.