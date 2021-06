Bike ‘di pinahiram, sinaksak ni utol

Dahil sa bisikleta, todas ang isang magsasaka na pinagsasaksak ng kanyang nakakabatang kapatid sa Barangay Minagbag, Quezon, Isabela noong Martes ng gabi.

Ang biktima ay nakilalang si Benjamin Egar, 38, habang ang suspek ay ang kapatid niyang si Robert Jake, 18, parehong residente ng nasabing barangay.

Ayon sa Quezon Police Station (QPS), nagkaroon ng away ang magkuya kung saan hindi pinahiram ng bisikleta ni Benjamin si Robert.

Humantong sila sa mainit na pagtatalo hanggang sa sinaksak na ng suspek ang biktima.

Sabi ng QPS, sinubukang mamagitan ng kapatid nilang babae sa mag-utol at humingi pa ng tulong sa mga kapitbahay pero hindi pa rin naawat sa pananaksak si Robert.

Nagtamo ng mga saksak si Benjamin sa tainga, tagiliran, dibdib, at likod ng katawan sanhi ng kanyang pagkamatay.

Parehong nakainom ng alak ang magkapatid nang mangyari ang insidente, ayon sa pulisya, at hindi rin umano ito ang unang beses na nagkaroon sila ng pag-aaway.

Agad namang naaresto ang suspek at sasampahan na ng kaukulang kaso. (Allan Bergonia)