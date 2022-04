Bike caravan para kay Cayetano kinasa ng mga siklista

NAKIPADYAK ang grupo-grupo ng mga siklista sa iba’t ibang lugar ng bansa sa ‘1-4-Alan Peter Cayetano Bike Caravan’ nitong Linggo bilang pagpapaki­ta ng suporta kay dating house speaker Alan Peter Cayetano na tumatakbong Senador sa darating na halalan.

Naglunsad ng kani-kanilang mga caravan kaninang umaga ang mga taga-suporta ni Cayetano sa Quezon City, Maynila, Pasay City, Mandaluyong, Santiago sa Isabela, Bulacan, Olongapo sa Zambales, Imus sa Cavite, Calamba sa Laguna, Albuquerque at Tagbilaran sa Bohol, Pagadian sa Zamboanga, Iligan sa Lanao del Norte, at Tagum sa Davao del Norte.

Pinamunuan ng ilan sa pinakamalalaking cycling groups ang nationwide caravan na umaabot sa daan-daan ang mga lokal na mi­yembro, tulad ng Universal Cycling Network (UCN) sa Cavite, multisports group na TriZurKamesa sa Pagadian, at Kasabike Iligan sa Iligan.

Lumahok din sa caravan ang ilan sa mga mayor at barangay chairman ng kani-kanilang lokalidad.

“We just really want to thank Sir Alan Peter Cayetano. From medical assistance, to mobile clinics, sa ambulance, pati sa infrastructure, handang tumulong si Sir Alan,” pahayag ni Pagadian City Councilor at Sports Committee Chairman Sam Tyra Co.

Ito na ang pangatlong nationwide caravan na inilunsad ng mga taga-suporta ni Cayetano bilang pakikiisa sa eco-friendly campaign nito.