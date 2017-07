Bihag ng Maute pinagnanakaw

Ibinintang kahapon ng militar sa Maute Group ang malawakang looting o pagnanakaw sa Marawi City matapos na magsumbong umano sa kanila ang pitong sibilyan na nakatakas sa siyudad kung saan patuloy ang sagupaan.

Sinabi ni Philippine Army Capt. Jo-ann Petinglay, spokesperson ng Western Mindanao Command, na tinatayang aabot umano sa P500 milyon ang halaga ng nakulimbat ng Maute Group at lahat ng ito ay base sa mga pahayag ng 7 mga nakatakas noong nakaraang buwan pa, kasama ang isa na nakaeskapo kamakailan lamang.

“All these hostages revealed that they were forced to convert to Islam or be killed. According to them, they were initially tasked to loot and steal from houses and establishments for ammunition, firearms, cash, gold and jewelries,” ayon kay Petinglay.

Sa tantiya umano ng mga ito, aabot sa P500 million cash ang kanilang nakulimbat para sa Maute bukod pa sa ibang items na natangay mula sa mga pinasok nilang bahay at business establishments sa Marawi.

Ipinahayag naman ng Joint Task Force Marawi na patunay ito na unti-unting nalalagas ang mga miyembro ng Maute Group sa patuloy na operasyon ng pinagsanib na pwersa ng militar at pulisya.