Bigyang prayoridad ang libre at mabilis na Wi-Fi para sa mga estudyante

Tulad ng panawagan ng Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation Address (SONA) kamakailan, nananawagan ang inyong lingkod sa telecommunications companies na Globe Telecom at Smart Communications na magbigay ng libre at mabilis na internet connectivity na gagamitin para sa distance learning.

Bagama’t mas marami pa ring mag-aaral ang mas gusto ng self-learning modules kaysa sa ibang pamamaraan ng pag-aaral ngayong new normal, mayroon pa ring mga bata na pinipiling mag-online upang matuto at mayroon ding mga kurikulum, lalo na sa mga pribadong paaralan, ang may requirement na online learning.

Base sa ulat ng Department of Education (DepEd), halos tatlong milyong estudyante ang may internet connection sa bahay, habang mahigit dalawang milyon ang walang gadget tulad ng laptop, desktop at maging radyo o TV.

Ngunit naniniwala tayo na kahit hindi natin itinuturing na hadlang ang kawalan ng internet upang patuloy na makapag-aral ang mga estudyante sa gitna ng pandemya, kailangan pa rin nating pagsikapan na maabot ang bawat bata at bigyan sila ng pagkakataong matuto sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya.

Kung mayroon lang tayong sapat na imprastraktura, hindi magiging problema ang pagtuturo sa mga estudyante, lalo na ngayong kailangan nilang sumailalim sa tinatawag na distance learning.

Kamakailan ay iminungkahi ng inyong lingkod ang pagpapatayo ng cell site sa bawat pampublikong paaralan. Ito ay dahil kung nakapagpatayo ng cell site sa 42,046 na kabuuang mga barangay sa buong bansa, hagip na nito ang 47,000 na bilang ng kabuuang public schools sa buong bansa.

Kung bawat barangay ay may pampublikong paaralan, maaaring patayuan ng telecommunications companies ng cell site at Wi-Fi-based station ang bawat elementarya.

Nag-akda tayo ng Senate Bill No. 1565 o ang Education in the Better Normal Act kung saan isa sa mga layunin nito ay buhayin ang batas na Republic Act No. 10929 o ang Free Internet Access in Public Places Act—libreng wi-fi connection sa mga publikong lugar kabilang na ang mga pampublikong elementary at high school. #