Bigyang pangil ang batas kontra terorismo

MARAMI ang nag-react sa napipintong pagsasabatas ng Senate Bill No. 1083 o “An Act To Prevent, Prohibit and Penalize Terrorism, Thereby Repealing Republic Act No. 9372 Otherwise Known as the Human Security Act of 2007” kung saan isa tayo sa mga co-authors dahil ikinakabit ng ilang indibidwal at makakaliwang grupo ang panukalang ito sa paglabag sa karapatang pantao.

Ang kaisipang ito ay isang kabalintunaan sapagkat malinaw sa mga probisyon ng panukalang ito ang sapat na pangangalaga sa karapatang pantao at ang pagbabantay kontra sa pag-abuso ng mga alagad ng batas. Sa katunayan, nilalaman sa Section 4 ng panukala ang malinaw na depinisyon ng terorismo at hindi kasama dito ang aktibismo o ang pag-exercise ng civil at political rights ng isang tao maliban na lamang kung ang kanilang mga aksyon ay mauuwi sa kamatayan ng tao, matinding pagkapinsala sa tao, maglalagay ng buhay ng tao sa panganib o magdudulot ng matinding panganib sa kaligtasan ng publiko.

Nais kong bigyan diin na sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang aktibismo ay hindi itinuturing na terorismo kaya sana naman ay huwag tayong magpadala sa mga maling progpaganda mula sa mga taong nagkakalat ng ‘fake information’ upang maisulong ang kanilang pansariling interes.

Ang mga tao o grupong sumusuporta sa mga teroristang grupo katulad ng Abu Sayyaf, Islamic State of Iraq and Syria o ISIS, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at maging ng New Peoples Army o NPA, sila ang mga dapat matakot sa pagsasabatas ng panukalang ito na siguradong maglalagay ng tuldok sa kanilang mga mala-demonyong aktibidad.

Isa lamang ang maliwanag sa batas na ito, kung ikaw ay law-abiding citizen at ayaw na ayaw mo ang terrorism, sa oras na maisabatas ang panukalang ito kasama ka sa mga matutuwa pero kung ikaw ay isang terorista o sumusuporta sa mga ito, matakot ka na sa batas na ito!

Ang batas na ito ay ginawa para protektahan tayong lahat laban sa anumang aksyon kaugnay ng terorismo, hindi po natin ito isinusulong upang takutin o i-‘terrorize’ ang mga katulad natin na sumusunod sa batas at nangangalaga sa kaayusan at kapayapaan sa ating lipunan.

Para na rin sa kaalaman ng lahat, ang isinusulong nating Senate Bill 1083 o anti-terrorism law ay masusing pinag-debatehan at dumaan sa malalim na deliberasyon upang masigurong tama at maayos ang pagbabalangkas dito na may sapat na proteksyon sa karapatang pantao at matinding parusa naman sa mga mapatutunayang sangkot sa terorismo.

Ito ay sinertipikahang ‘urgent’ ng ating Pangulong Duterte bilang bahagi ng kanyang “priority programs” na nakatuon sa apat na mahalagang aspetong kinabibilangan ng anti-drugs, anti-criminality, anti-terrorism at anti-corruption. Kaya naman hindi nakagugulat ang pag-sertipika dito bilang isang urgent measure at kailangan maipasa sa lalong madaling panahon.

Dapat lang na ang mga terorista ang matakot sa pangil ng ating mga batas at hindi tayong mga mamamayan ang matakot sa mga maling gawain nila. Kung mananatiling mahina ang ating mga batas kontra sa mga terorista, patuloy tayong gagawing tambayan ng mga walang kaluluwang ito na ang tanging nais ay maghasik ng karahasan, manira ng ari-arian at kumitil ng napakahalagang buhay ng tao. Kawawa ang ating mga kababayan at ang mga susunod pang henerasyon. Panahon na upang ating palakasin ang ating anti-terrorism laws.

Bilang Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng Senado, tungkulin ko na pangalagaan ang kapakanan at seguridad ng bawat Pilipino. Sagot Kita, Itaga Mo sa Bato!