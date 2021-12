Bigyang-halaga ang kalusugan

Sa nalalapit na pagsapit ng Bagong Taon, kalusugan ang isa sa dapat nating maging prayoridad. Pinamulat sa atin ng pandemyang ito na ang isang mabisang LUNAS para tayo ay manatiling malakas at ligtas sa mga sakit ay hindi lamang ang pagbabakuna, kundi ang patuloy na pangangalaga sa ating kalusugan.

Nakita natin sa paglaganap ng Covid-19 sa buong mundo na ang mahihina ang resistensya at ang mga may co-morbidities o mga seryosong medical conditions tulad ng hypertension, sakit sa baga o diabetes ang matinding natatamaan ng virus at malubha ang nagiging pagkakasakit, at minsan pa nga ay nauuwi sa pagkamatay.

Marami sa atin ngayon marahil ang nagsusumikap na maging malakas ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng healthy living at pag-iwas sa mga bisyong makakasama sa ating kalusugan.

Kaya naman nakakapagtaka kung bakit naman sa panahon na dapat ay kalusugan ang isa nating dapat pahalagahan ay mabilis na naipasa sa Senado ang bill o panukalang batas na magbibigay daan para sa talamak na pagbebenta ng mga Vape at heated tobacco products sa ating mga kabataan.

Halatang minadali ito ng Senado bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso noong December 17. Nauna ng naipasa ng Kamara de Representante ang bersy0n nito ng Vape bill noong May 2021.

Malaking palaisipan rin kung bakit pinasa ito ng Senado na may mga kwestyonableng probisyon, gayong matindi ang oposisyon dito ng mga doktor, na siyang nakakaalam ng mga panganib sa kalusugan na dala ng vaping.

Sa pamagat pa lang ng bill na tinawag na “Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act,” kita naman na may mga vape products na sakop ng panukalang batas na naglalaman ng nicotine, ang kemikal na dahilan kaya naaadik ka sa paninigarilyo.

Nakakalungkot ang ginawa ng Senado. Sa halip na higpitan ang pagititinda ng Vape products ay lalo pang niluwagan. Sa ilalim ng bill na naipasa nila, binaba sa 18 years old mula sa 21 years old ang edad na legal kang makakabili ng Vape at heated tobacco products. Ibig sabihin, kahit nasa senior high school ka pa lang ay pwede ka ng makabili nito sa mall o para mas madali, ay sa online shopping sites.

Bukod pa rito, tinanggal din ang kapangyarihan ng Food and Drug Administration (FDA) bilang ahensiya na magpapatupad ng mga regulasyon sa Vape products. Nilipat ng Senado sa Department of Trade and Industry (DTI) ang kapangyarihang ito na para bang negosyo lang ang tingin nila sa pagbebenta ng Vape products at walang epekto sa kalusugan. Tinanggal na sa FDA ang kapangyarihan na masusing alamin kung ligtas at maayos ba ang pagkakagawa ng mga Vape products at mag-issue ng License to Operate sa mga magititinda nito.

Ang ginawa ng Kongreso ay tinanggal ang mga probisyon sa Sin Tax Reform Law na naghihigpit sa pagtitinda ng Vape. Binaligtad nilang lahat, dahil ba para mas marami pang kabataan ang mabiktima ng vaping?

Tingnan ‘nyo na lamang, pati ang probisyon sa Sin Tax Reform Law na nililimitahan ang flavor ng Vape sa plain tobacco o plain menthol ay binago ng Kongreso. Sa ilalim ng minadali nilang Vape bill, pwede na rin ang ibang flavors kaya mas maraming kabataan ang maeengganyong humithit ng Vape.

Ilan lamang yan sa nakakabahalang probisyon ng Vape bill. Pinilit ni Senator Pia Cayetano, na champion ng kalusugan sa Senado, na baguhin ang mga nakakabahalang probisyong ito pero karamihan sa mga senador ay hindi pumabor dito.

Paano pa pakikinggan si Senator Pia kung maging sa mga medical experts ay nagbingi-bingihan sila sa mga babalang sinabi sa paggamit ng Vape?

Hindi lang mga indibidwal na doktor kundi maging mga organisasyon ng mga medical professionals tulad ng Philippine Medical Association, Phiilippine College of Physicians at Philippine Pediatric Society ang nagbabala at kinondena pa ang ginawang pagpasa sa pro-Vape bill sa Kongreso.

Tulad nga ng nasabi ng ating mga medical experts, ang Vaping ay isa nang epidemic na kumakalat sa mga kabataan. Pero eto ang Kongreso na nagpasa pa ng batas na tutulong pa para lalong lumawak ang epidemya at malagay sa panganib ang kalusugan ng ating mga anak. Sa halip na maging LUNAS, naging dagdag na problema pa ang ginawa ng ating mga mambabatas.

Sana ay habang hindi pa huli ang lahat at mabago pa ang mga nakakabahalang probisyon ng Vape bill. Manalig tayo na kahit ito ay malaking problema, may LUNAS.