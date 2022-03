Bigtime tulak timbog sa Caloocan

PAHINOG ngayon sa loob ng kulungan ang isang bigtime drug pusher, matapos ikanta ng asset at madakip sa buy-bust operation na nahulihan pa ng P400K shabu sa Caloocan City, kahapon.

Bukod sa paglabag sa Violation of Section 5 and Section 11 Under Article 11 ng R.A. 9165, kinasuhan din ng Violation of R.A. 10591 si Marvin Devera, 37, binata, naninirahan sa Hernandez St., Barangay Catmon, Malabon City, matapos mahulihan ng isang cal. 38 na may apat na live ammo.

Ayon sa report, bago ang pag-aresto sa suspek ay inginuso siya ng agent sa pagtutulak ng shabu sa lugar.

Makaraang makumpirma ang ulat, nagkasa ng buy-bust operation si P/SSg. Rainer Suarez na siyang nagsilbing poseur buyer at umiskor ng P9,000 shabu, kung saan back-up nito si P/Cpl. Mark Chistian Cabanilla, ala-una ng madaling-araw.

Matapos ang abutan, doon na pinosasan ang pusher at nasa 60 gramo ng shabu ang narekober dito na may market value na P408,000. (Orly Barcala)