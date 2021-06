Biglang hindi makahinga

Itong mga panahon na ito, Covid-19 ang agad agad na sinisisi kung hirap sa paghinga ang naging sintoma. Ngunit ang katotohanan, may mga ibang karamdaman pa na ang maaaring sanhi nito, maliban sa Covid-19. Ang mahirap pa sa hirap ng paghinga ay ang posibleng mga kumplikasyon, pati na ang posibilidad na maging dahilan ng pagkamatay ito. Kaya’t hindi Covid ang aking tatalakayin ngayon, sa halip, may tatlong karamdaman akong nais pagusapan. Ang bronchial asthma o hika, pulmonary embolism, at ang aspiration pneumonia. May isa pang karamdaman, ang allergy na syang mas malawak ang maaaring sakupan, maliban sa paghinga.

Ang mga karamdaman na ito ay magkakapareho dahil sa baga ang maaring maapektuhan at hirap sa paghinga ang kumplikasyon. Ngunit magkakaiba ang kanilang pathophysiology. Ang pinakamadalas ay ang hika. Nagkakaroon ng reaksyon ang baga, namamaga ang alveoli o air sacs at nagkakaplema, kaya nawawalan ng lugar ang hangin dito. Ang kapansing pansin na senyales maliban sa hirap ng paghinga ay ang pangangasul, lalo na ng mga duo ng daliri sa kamay at paa, at ang nagmimistulang pagpito ng paghinga. Halos pareho sa nagallergy, na sa may lalamunan o bukana ng daanan ng hangin ang pamamaga, pagsara, at pag pigil ng daloy ng hangin.

Ang pangalawa, (pulmonary embolism), ay may kinalaman sa dugo at ugat. Ang pinagmumulan ay deep vein thrombosis. Mayroong namumuo sa mga ugat na tinatawag na thrombus. Kadalasan sa mga ugat ng binti ang pinanggagalingan ng mga ito, lalo na kung hindi masyadong gumagalaw ang pasyente, sa kung ano mang dahilan. Mga halimbawa ay na stroke, naoperahan at hindi makagalaw ng ilang araw o linggo, o anumang kundisyon na hindi gumagalaw ng mabuti. Isang sintomas nito dahil sa hindi makadaloy ng mabuti ang dugo sa ugat ay ang pananakit ng likod ng binti. May posibilidad na mapingas ang bumarang thrombus, lalo na kung tumaas ang blood pressure na ngayon ay tinatawag nang embolus. Ito ay dadaloy hanggang umabot sa mas maliit na ugat kung saan babara at magiging hadlang ang embolus. Nagkakaroon ng infarct dahil dito, hindi nabibigyan ng oxygen at sustansya ang organo katulad ng baga. Biglaang mahihirapang huminga at maaaring ikamatay agad ito.

Ang pangatlo, aspiration pneumonia, ay may kinalaman madalas sa pagkain ng mga pasyenteng hirap kumilos, bata man o matanda. Mahalaga ang maiangat ang ulo habang pinakakain sila dahil sa posibilidad na pumasok ang pagkain at inumin sa baga. Ang dapat dinadaanan ng mga ito ay ang esophagus na tutuloy sa tyan. Ngunit sa pagpwersa o hindi pagtyaga ng nagpapakain ay maaaring magkamali ng daanan at tumuloy sa daanan ng paghinga. Sa umpisa maaaring masamid, ngunit kung tuloy tuloy pababayaan at hindi mapansin ay pwede ring ikamatay ito.

Mahalaga ang paghinga, ang oxygen, pati ang mga sustansya, ay kinakailangang umabot sa buong katawan. Kaya mainam tulungang magalaw kung hindi maigalaw ang mga binti at braso. Suotan ng compression stockings. Siguruhing magobserba ng mabuti at magingat, lalo na sa pagkain, ng sa ganoon ay hindi magkaroon ng karagdagang problema at kumplikasyon.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.