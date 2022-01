Biglang dinugo

Hindi nakakapagtaka kung ang isang babae ay nagsabing sya ay dinudugo. Kadalasan ay mayroong kinalaman ito sa kanilang regla o menstruation. Regular man o hindi, nangyayari ito sa mga nasa reproductive age. Ngunit kung lalaki ang magtatanong, hindi natin iisipin ito. Kaya tulad ng inilapit sa atin kamakailan, mayroong 45 anyos na lalaki na dinugo, medyo madami ngunit hindi naman nanghina at wala naman daw masakit. Medyo tumigil ngunit nangangamba umulit, kaya kumunsulta.

Sa ganitong pangyayari, ang dugo ay nanggaling sa bituka kaya ito ay makikita pagkadumumi. Hematochezia ang tawag dito. Kapag mapulang dugo ang nakita, ang ibig sabihin nito ay lagpas na ng tyan o stomach ang problema dahil kung sakaling apektado ito, ang makikita ay mala butil ng kape at maiitim. Ito ay dahil nagkaroon ng metabolism ang dugo at ang mga asido sa tyan.

Sa biglaang pagdurugo, ang kadalasang dahilan ay almoranas o diverticulosis. Maaari din mayroong tumor sa malalaking bituka o large intestines. Ang almoranas ay karaniwan naman sa ating lahat. Ngunit maaari itong mamaga at magbigay ng problema. Mayroong external hemorrhoids na nasa ilalim ng tumbong o anus at internal hemorrhoids na mas malalim pa sa may rectum. Maaari itong mamaga, kung tawagin ay thrombosed, at maaari din pumutok at maging sanhi ng pagdurugo. Ang diverticulosis naman ay parang sakong maliliit sa lining ng colon. Maaari din mamaga at pumutok kaya sanhi din ng pagdurugo. Kadalasan hindi naman agad agad pumuputok ang mga ito. Ngunit kung matamaan ng matigas na dumi ay magagasgas at pwedeng pumutok ang mga ito. Kaya importante na uminom ng madaming tubig at kumain ng gulay. Sa maliliit na bituka inaaabsorb ang mga sustansya ng ating kinakain. Sa large intestines naman inaabsorb ang tubig. Kung maayos ang paginom natin ng tubig ay hindi matutuyo ang ating dumi. At sa tulong ng pagkain ng gulay, malilinis ng mabuti ang ating bituka at hindi tayo magiging constipated o hirap at madalang dumumi.

Maaari din na walang kinalaman sa pagdaan ng dumi ang dahilan at ito ay may posibilidad na may tumor sa bituka. Maaari din ito dumugo. Mabilis malaman kung nasa gawing kaliwa ang bukol dahil pwedeng bumara at mahirapan sa pagdumi. Ngunit kung nasa bamdang kanan ito, hindi basta basta mapapansin hangga’t may ibang sintomas, tulad ng panghihina, pangangayayat, at panlalamya. Ito ay dahil sa hindi napapansin na dumurugo na pala ito.

May mga eksaminasyon na maaaring gawin tulad ng sa dugo, barium enema, ultrasound, ct scans at MRI. Ngunit may isang madalas na ginagawa ang mag doktor ng bituka o gasrtoenterologists. Ito ang colonoscopy. Mayroong instrument na may camera sa dulo na ipinapasok mula sa tumbong hanggang umabot ito sa umpisa ng malaking bituka. Nakikita nito ang kalagayan ng bituka sa kahabaan ng dinadaanan at kung mayroong patolohiya ay maaaring kumuha ng sample para mabiopsy.

Kaya kung may nararamdaman, agad nang magpatingin.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe! Be vaccinated and boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.