Biglang bura ng tweet! Dwight Howard trinaydor Lakers

Maraming Lakers fan ang nagulantang sa pagpirma ni Dwight Howard sa ibang koponan gayong sinabi nito na mananatili siya sa LA.

Bago lumabas ang balitang lilipat ang veteran big man sa Philadelphia 76ers, nag-tweet muna si Howard na mahal niya ang Lakers nation at wala siyang balak umalis.

“I’m staying right where I belong. Laker nation I love y’all. Purple and gold never gets old,” saad ni Howard.

I don’t know. This was on Dwight’s Twitter page five minutes ago, and is not now. Make of it what you will: pic.twitter.com/WqQw7PaOxF

— David Aldridge (@davidaldridgedc) November 21, 2020