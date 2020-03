Bigas posibleng bumaba ng P34 kada kilo

POSIBLENG bumaba ng hanggang P34 kada kilo ang pres­yo ng bigas sa mga susunod na araw.

Inihayag ito ng National Economic and Development Authority (NEDA) dahil na rin sa ipinatutupad na Rice Tariffication Law na naging daan para mabawasan ang dati ay mataas na presyo ng bigas.

Sa economic briefing sa Malacañang, sinabi ni NEDA Assistant Secretary Mercedita Sombilla na naitala sa P36.53 kada kilo ang presyo ng bigas nitong nakalipas na buwan, mas mababa ng 12.3 percent kumpara sa dating presyo nito na P41.36 kada kilo noong Dis­yembre.

Sinabi ni Sombilla na ito ang naitalang pinakamababang presyo makalipas ang anim na taon at kung sakaling walang magiging aberya ay maaaring bumaba pa ito ng hanggang P34 kada kilo.

“There are significant gains achieved from the implementation of the RTL. Key of this is the access to cheaper rice which has already been mentioned over and over again. The average retail price of regular milled rice has gone down to P36.33 per kilo in January 2020, we are ho­ping that it could still go down to P34 or P35 this year,” ani Sombilla.

Gayonman, nakadepende ang pagbaba ng presyo ng bigas sa trend ng world market, o kaya naman ay kung may krisis sa mga bansang Thailand at Vietnam na pangunahing pinagkukunan ng bigas.

“Well, it depends on how all of these things will work out ‘no. There are so many factors that will get into that ‘no, including how the world market will also be evolving in the coming years — in the coming months,” dagdag pa ni Sombilla. (Aileen Tali­ping)