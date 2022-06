Big time tulak timbog sa P10.8M shabu

Arestado ang isang babaeng umano’y big time na drug pusher matapos itong mabitag sa buy-bust operation at makumpiskahan ng P10.8 milyon halaga ng pinaniniwalaang shabu sa Caloocan City noong Huwebes.

Sa ulat ni Caloocan City Police chief PCol. Samuel Mina kay Northern Police District (NPD) director PBrig. Gen. Ulyses Cruz, kinasuhan ng pag¬labag sa R.A. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na si Zaida Amod, 45-anyos at residente ng Phase 12, Brgy. 188, Tala, Caloocan City.

Ayon kay Col. Mina, itinuturing si Amod na high value individual dahil sa malakasang pagtutulak nito ng ilegal na droga sa lungsod. Dinamba ito ng mga tauhan ng Office of the Chief of Police-Drug Enforcement Unit (OCOP-DEU) at 6th Mobile Force Company Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Regional Police Office nang iskoran nito ng shabu ang isang pulis malapit sa bahay nito bandang alas-6:45 ng gabi.

Nakuha sa kanya ang halos 1,600 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P10.8 milyon, 139 pirasong P1,000 boodle currency. (Orly Barcala)