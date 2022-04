Big time taas-singil namumuro sa gasolina, diesel

Magtataas muli ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo ng higit sa P3 hanggang P4 kada litro.

Sa panayam ng dzBB kay Department of Energy-Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nagbabala ito na aakyat muli sa P78 hanggang P80 kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo.

“Medyo malakihan, definitely more than P3…around three to four pesos, hindi pa natin sigurado dahil nagmo-move pa `yan sa last trading day ngayong araw,” sabi ni Abad.

Aniya, muling sumirit ang presyo sa world market dahil sa usapan sa Europe na ibawal ang pagbili ng langis sa Russia at hindi kakayanin ng ibang mga bansa na punan ito.

Ayon kay Abad, limang milyong bariles kada araw ang sinu-supply ng Russia.

“Magkakaroon ng mataas na pagsipa sa price kung i-ban ang 5 milyon na iyan. Most likely, magkakaroon ng agresibong supply increase sa non-OPEC countries pero may premium ho iyan,” sabi ni Abad. (Eileen Mencias)