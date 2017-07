‘BIG MONSTER’ SA PNP

Tinawag ng isang dating police official na ‘big monster’ sa Philippine National Police (PNP) ang pagkakabalik sa serbisyo kay Supt. Marvin Marcos na posibleng pagsisihan ng organisasyon pagdating ng araw.

Hindi naitago ni Antipolo Rep. Romeo Acop ang matinding pagkabahala sa naging desisyon ng PNP na ibalik sa serbisyo si Marcos dahil gumagawa umano ito ng mas malaking problema sa kanilang hanay.

“I have always stated this. Sa ginagawa po natin we’re trying to kill a monster with this illegal drugs. The monster that we are trying to stop or kill is illegal drugs. Tama? But in the process of trying to kill a monster, that is illegal drugs, we might be creating a bigger monster doon sa proseso na ginagawa natin. ‘Yun ‘yung aking kinakatakutan,” pahayag ni Acop sa isang panayam sa radyo kahapon.

Ibinalik kamakalawa sa PNP si Marcos at itinalaga pa bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa SOCCSKSARGEN (South Cotabato, Cotabato City, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City).

Pinalagan ng iba pang mambabatas at mga grupo ang nasabing desisyon ng PNP.

“Kasi when this is over ‘yung Philippine National Police ay kwan na eh… nakikita naman ninyo, naririnig… there had been allegations na sila ang responsible to summary killings. This may or may not be true. But assuming that it is true, napakahirap nang ibalik sa linya ulit itong Philippine National Police,” ani Acop.

Kahit pa magpalit aniya ang administrasyon sa susunod na limang taon, hindi naniniwala si Acop na mababago pa ang mga gawain ng mga pulis na suspek sa summary kil­lings dahil sa trato ng PNP sa mga tulad ni Marcos.

“’Yun ‘yung inaalala ko. And that is the basis of my statement that in trying to kill a monster, we might be creating a bigger monster,” ayon pa kay ACOP na dating CIDG director.

“The second is dun po sa pagkaka-reinstate ni Gen. (Ronald ‘Bato’) Dela Rosa kay Police Supt. Marcos, we would be establishing a precedent na pwede nating pagsisihan later on,” diin ng mambabatas.

Marami aniyang katulad ni Marcos sa PNP na sinibak sa tungkulin subalit maaaring humirit na maibalik sila sa pwesto katulad ng ginawa ni Dela Rosa sa kontrobersyal na opisyal.





“Bakit kami, lesser offense ‘yung amin kwan eh hindi kami maibalik sa trabaho, we remain floating?” sabi ni Acop na posibleng ikatuwiran aniya ng mga katulad ni Marcos na may kaso.