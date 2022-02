Big Lagoon, Fortissimo aarangkada

NAGDEKLARA ng paglahok ang magkakuwadrang sina Big Lagoon at Fortissimo sa 2022 Philippine Racing Commission Classic Cup Race Division III sa Marso sa Santa Ana sa Naic, Cavite.

Rerendahan nina JA Guce at Kelvin Abobo sina Big Lagoon at Fortissimo na mga makakatagisan sa walo iba pang nominado para sa distansyang 1,800-meter.

Kabibilangan ito nina Kid Baloloy, Toy For The BigBoy, Bomod Ok Falls, Coal Digger, Hookbung Dagat, Hook On D Run, La Liga Filipina at Victorious Colt.

Ayon sa mga karerista, mahirap mamili sa mga kasali dahil halos lahat mahuhusay.

“Baka tatlong kabayo ang piliin ko para gawin kong winner take all, magandang laban ‘yan kaya aabangan ko ang araw ng labanan nila,” litanya ni karerista Edwin Villalobos.

May guaranteed prize na P500K, masisilo ng mananalong kabayo ang P300K na premyo sa event na suportado ng Philracom sa pamumuno ni chairman Aurelio De Leon. (Elech Dawa)