Big Brother ninong: Elisse, McCoy pinuri sa paglantad kay Felize

Tama talaga ang matagal nang kasabihan na ‘kapag may usok, may apoy.’

Noong Marso pa lamang ay may lumabas ng balita na buntis si Elisse Joson at nasa States. Hanggang sa nabalita na nga na mukha itong nanganak dahil sa katawan noon.

So, true enough nga ang balita dahil noong Linggo ng gabi lang sila umamin nang lumabas sila sa PBB house para kuhanin si Pinoy Big Brother o si “kuya” na ninong daw ng kanilang baby girl.

Parehong produkto ng PBB house sina Elisse at McCoy de Leon.

At kaya rin naman pala all-out ang pagpu-post nilang dalawa sa kanilang social media accounts ng kanilang mga intimate moments na ang feeling ng karamihan sa kanilang mga followers, dahil sa ‘love is lovelier the second time around’ sa naging pagbabalikan nila.

Pinangalanan nilang Felize Macenzy ang kanilang anak at sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinakilala nga ito ni Elisse. Pero bukod dito, alam namin na may ginawa na silang vlog para mas dito pa i-introduce at i-announce sa publiko na mga magulang na nga sila.

Pero mukhang may nakaisip ng ideya na sa PBB na lang gawin ang official announcement.

Sabi ni Elisse sa kanyang IG, “Dearest Felize, Life was uncertain before you came. I didn’t know which path to take, the choices to make. I didn’t know what to be, what I want to be. Now nothing is clearer to me than to be the best me, to be the best mommy, for you.

“I am lucky to have your daddy in my life and we are very lucky to have you, our greatest blessing, in our lives.”

Ang isang young mother rin na si Janella Salvador ang isa sa mga unang nag-comment kay Elisse at nag-welcome rito sa motherhood. Sey ni Janella, Congratulations Elisse. Welcome to motherhood.”

Si Mariel Padilla naman, nag-offer na marami raw siyang baby stuff at ipapadala raw niya kay Elisse. “Padala ko sayo hehehe I’m sure kasing ganda mo.”

At nagsunod-sunod na nga ang ibang pang celebrities na nag-congratulate rito tulad nina Karla Estrada, Jolina Magdangal, Ruffa Gutierrez, JC de Vera, Ria Atayde at iba pa.

Bawal mag-away: Xian ‘forever’ mamahalin si Kim

Sa naging road trip vlog ng isa sa most loved celebrity sweethearts ngayon na sina Kim Chiu at Xian Lim, may mga binasang tanong si Kim na sinagot nilang dalawa.

May nagtanong kung ilang taon na raw ang relasyon nila.

Pero mabilis na sumagot si Xian na, “Wala nang bilang-bilang.”

Natawa naman si Kim na sinabing parang hanggang four years lang sila nagbilang, after that, parang ayaw na ba nilang magbilang?

Pero tiyak na kinilig ang mga KimXi fans nang sabihin nilang dalawa na, “Hanggang four lang, e… kasi, forever. Ha ha ha!”

Sa tanong naman kung may next project na raw ba na naka-line-up na gagawin sila, naghihintay pa rin daw sila sa magandang material.

Sey ni Kim, “Parang gift na namin ‘yun sa mga KimXi followers.”

Pero parang may plano ang dalawa na si Xian ang magsusulat, nang sabihin ni Kim na, “Isulat mo na kasi, Love.”

At nag-suggest din ito na sila na lahat, pati ang magpu-produce. Parang passion project daw talaga na lahat ng gusto nilang gawin, gagawin na nila.

At sabi pa ni Xian na ikinatawa ni Kim, “Tapos nasa kontrata na bawal ang mag-away. Kung sino ang unang mang-aaway, siya ang magbabayad.”

Sa totoo lang, sina Kim at Xian ang isa sa mga relationship goal ngayon ng mga mag-boyfriend/girlfriend.

Elisse, McCoy pinuri sa paglantad kay Felize