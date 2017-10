Big 3 pinagtatakpan ng DOE- solon

By Aries Cano

Kinastigo ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate ang Department of Energy (DOE) bunsod ng diumano’y tila pagiging bulag nito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.

Ayon kay Zarate nagdadahilan lang ang DOE sa kartada nito na hindi umano alam o hindi pwedeng ipakuha ang mga datos na magpapakita sa tunay na presyo ng langis sa bansa.

“Lahat ng datos na kailangan natin ay kayang ipatawag ng DOE secretary batay sa Sections 12 at 15 ng Oil Deregulation Law. Ang nangyayari ay pinagtatakpan nila ang Big 3 at ang patuloy na pagtataas ng presyo ng langis,” pagkokomento ni Zarate.

Bagamat may poder aniya ang Kongreso na ipatawag at alamin ang mga datos na kailangan hindi pa rin dapat magkibit-balikat na lang ang DOE at hayaan ang patuloy na oil price hike.

“Ipinapakita lang nito na hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho at dapat ng ibasura ang Oil Deregulation Law para tunay ng mabantayan ang presyo ng langis,” diin ng mambabatas.