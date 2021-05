BIFF nalagasan ng 2

PATAY ang dalawang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa nangyaring engkuwentro sa pagitan ng mga sundalo nitong Linggo, ayon sa militar.

“Troops of the Joint Task Force Central were conducting focused military operation when they encountered the terrorists in Barangay Mao, Datu Paglas, Maguindanao at about 6:00 a.m., Sunday,” sinabi ni Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr., Commander ng Western Mindanao Command.

Tumagal ng 10-minuto ang palitan ng putok, kung saan mga miyembro ng BIFF-Karialan Faction sa pangunguna ni Mohiden Animbang alyas Karialan, ang nakabarilan. Agad itong nagtakbuhan sa iba’t ibang direksyon para tumakas.

Sinabi ni Maj. Gen. Juvymax Uy, Commander ng Joint Task Force Central, na walang nasugatan o namatay sa panig ng mga sundalo.

Narekober na rin ng mga sundalo ang bangkay ng mga rebelde.

Nakuha din ang matatas na uri ng armas, mga backpack personal na gamit at mga dokumento. (Kiko Cueto)