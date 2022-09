Bieber inatake ng sakit, bawal ulit mag-perform

Muling tinigil ni Justin Bieber ang kanyang Justice Tour dahil sa health issues.

Isinapubliko noong June ng 28-year old Canadian popstar na na-diagnose siya with Ramsay Hunt Syndrome na nagdudulot ng partial facial paralysis.

Pero nakabalik ulit si Bieber pagkatapos ng isang buwang pahinga at ginawa niya ang anim na live shows sa Europe at nitong huli ay sa Rio festival in Brazil.

Muling nakaramdam ng exhaustion ang singer kaya muli niyang inisip ang kanyang kalusugan, kaya ititigil muna niya sa ikalawang pagkakataon ang kanyang tour.

“This past weekend I performed at Rock in Rio and I gave everything I have to the people in Brazil. After getting off stage, the exhaustion overtook me and I realized that I need to make my health the priority right now. So I’m going to take a break from touring for the time being. I’m going to be OK, but I need time to rest and get better. I’ve been so proud to bring this show and our message of justice to the world,” post na mensahe ni Bieber sa kanyang IG account.

Dahil sa estado ng kalusugan ng singer, hindi pa alam ng producer kung kelan mag-resume ang tour nito na naka-schedule pa sana hanggang March 2023. Kasama nga ang Pilipinas sa dapat na puntahan ni Bieber, pero mukhang made-delay ulit ito.

Hindi kasi basta-bastang sakit lang ang Ramsay Hunt Syndrome dahil bukod sa facial paralysis, nagiging cause din ito ng hearing loss. (Ruel Mendoza)