Biden palapit sa White House, Trump sumigaw ng ‘nakawan’

Nagpasabog ng mga akusasyon si President Donald Trump kahapon na dinadaya siya habang papalapit na ang katunggali niyang si Democrat Joe Biden sa 270 electoral votes, na kailangan para tanghaling nanalo sa US election.

“They are trying to steal the election,” pahayag ni Trump sa isang extraordinary statement sa White House.

Ayon kay Trump, gumagamit ang mga Democrat ng ‘illegal vote’ para nakawin ang eleksyon.

At kung bibilangin daw ang ‘legal vote’ ay mananalo siya.

“If you count the legal votes, I easily win. They’re trying to rig an election. And we can’t let that happen,” dagdag niya.

Batay sa datos ng CNN, 253 na ang nahakot na electoral votes ni Biden habang 213 kay Trump.

Samantala, winalis ng Facebook ang isang pro-Trump group na “Stop the Steal” na nag-oorganisa ng mga protesta laban sa vote-counting.

Nasa 50 protester naman ang inaresto sa New York matapos na makasagupa ang kapulisan. Karamihan umano sa naaresto ay dahil sa paglabag sa ipinapatupad na kaayusan sa lugar.