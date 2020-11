Biden nagtalaga agad ng task force kontra COVID

Inanunsyo ni United States President-elect Joe Biden ang 13 miyembro ng task force na mangunguna umano sa kanyang administrasyon para labanan ang COVID-19 pandemic.

Ang nasabing bansa ang nangunguna sa mundo sa pagkakaroon ng pinakamaraming kaso ng COVID-19 matapos makapagtala ng higit 10 milyong kumpirmadong nagpositibo.

Sa ginawang konsultasyon ni Biden at ng kanyang bise president na si Kamala Harris, sinabi nitong mga scientists at health care expert ang magiging tagapamahala ng susunod na administrasyon para sa pagkontra sa COVID-19.

“We can save tens of thousands of lives if everyone would just wear a mask for the next few months. Not Democratic or Republican lives. American lives,” sabi pa ni Biden sa kanyang talumpati sa Wilmington, Delaware. Hamon niya pa sa mga mamamayan, na magsuot ng mask para sa kanilang mga sarili at para sa iba. “A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together.”