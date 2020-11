Biden nadisgrasya ng alagang aso

Kakailanganin ni US President-elect Joe Biden ng foot brace matapos itong madulas habang nakikipaglaro sa kanyang aso na si Major.

“Follow-up CT scan confirmed hairline (small) fractures of President-elect Biden’s lateral and intermediate cuneiform bones, which are in the mid-foot. It is anticipated that he will likely require a walking boot for several weeks,” ayon sa doktor ni Biden na si Dr. Kevin O’Connor.

Unang inanunsiyo ng tanggapan ni Biden na ie-examine siya ng isang orthopedist bilang pag-iingat matapos napilipit niya ang bukung-bukong niya matapos makipaglaro kay Major.

Si Biden, na nagdiwang ng ika-78 kaarawan nitong Nobyembre 20, ang nakatakdang maging pinakamatandang pangulo sa kasaysayan ng Amerika.

Nagparamdam naman si US President Donald Trump kay Biden at sinabing gumaling ito agad.(SDC)