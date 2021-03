Biden kinondena karahasan vs Asian-American

Mariing kinondeda ni United States President Joe Biden ang mga bayolenteng pag-atake laban sa mga Asian-American habang nagaganap ang pandemya dulot ng coronavirus.

Sa kanyang talumpati, nanawagan si Biden na itigil na ang karahasan. Tinalakay din nito ang pagkakahati na dinudulot ng pandemya.

“At this very moment, so many of them, our fellow Americans, are on the frontlines of this pandemic trying to save lives,” ani Biden na tinutukoy ang mga Asian-American na nasa frontline din laban sa pandemya.

Dagdag niya, “And still, still they are forced to live in fear for their lives just walking down streets in America. It’s wrong, it’s un-American and it must stop.”