Nilantad ng American actor na si Bryan Cranston, nakilala bilang ‘Walter White’ sa hit US series na ‘Breaking Bad’, na isa siya sa sinubok ng COVID-19.

Ayon kay Cranston, nagkaroon siya ng mild symptom kung saan naranasan niya ang sakit ng ulo, paninikip ng dibdib, at pagkawala ng pang-amoy at panlasa.

“I was pretty strict in adhering to the protocols and still… I contracted the virus. Yep. it sounds daunting now that over 150,000 Americans are dead because of it. I was one of the lucky ones. Mild symptoms,” saad ni Cranston sa kanyang Instagram post.

Sa ngayon umano ay magaling na siya sa naturang sakit, at pinaalam din na nag-donate siya ng kanyang plasma, na isa sa ginagamit na treatment para sa mga COVID-19 patient.

“Hopefully the plasma donation can help some other people,” aniya pa.

“I count my blessings and urge you to keep wearing the damn mask, keep washing your hands, and stay socially distant. We can prevail – but ONLY if we follow the rules together. Be well – Stay well.” (RP)