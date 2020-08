‘Bida-bida’

Ang dami kong tawa, mga sampu, sa nakita kong “meme” sa Facebook.

CoViD-19 “Swabber”: Huwag malikot, dulo lang ipapasok ko.

Aling Maria: Haynaku, ‘yan din ang sinabi ng mister ko. Ngayon may sampung anak na kami.

Pasensya na kung medyo “green joke” ang dating sa inyo.

Sadyang palabiro at masayahin ang mga Pilipino.

Sa panahon ng krisis ay nakukuha pang tumawa.

Mataba rin ang utak ng marami sa ating kapwa.

Sumasalamin ang meme na ito sa lalim ng kaalaman ng madlasa sakit na coronavirus.

Sa tagal na kasama natin ang impeksyon na ito ay iba-iba pa rinang lebel ng ating karunungan kung paano ito makukuha o magagamot.

Malayo-layo pa ang gampanin ng ating mga health expert para palawigin ang impormasyon ukol sa mismong sakit na kumapitna sa lampas 140,000 kababayan natin.

Bakuna lang daw ang solusyon para matigil ang salot.

#Goal ng lahat ang flattening the curve noon pang Marsobagamat makulit ang virus na ito.

Kasing kulit din daw ng mga pasaway na ‘di sumusunod saminimum health standards.

Ang tamang impormasyon ay dapat malimit na ikalat para ang lahat ay makasunod at sabay-sabay talunin ang salot.

Ang virus ay “‘di bini-baby kundi pinapatay”.

Ito ang #challenge sa mga nasa Department of Health na gamitinang lakas at kapangyarihan ng pakikipagtalastasan para magingepektibong sandata sa paglaban o pagkontrol sa pagkalat ng virus.

Utusan man kasi ang tao tulad ng paggamit ng motorcycle barrier at face shield, at pagsusuot ng face mask sa loob ng bahay ay tila ‘di pa sapat ang balita, impormasyon at kahandaannatin bilang bansa kung paano susugpuin ito.

Nakakakita tayo paunti-unti ng pagkilos na may kinalaman sainformation, education at communication campaigns mula saDOH.

Bantog si dating Health Secretary Juan Flavier na nagpasikat ng Let’s DOH it, Yosi Kadiri, Oplan Alis Disease, Mag-Iodized Salt Tayo, at iba pang natatanging advocacy tools para hikayatinang mga Pilipino na pangalagaan ang kanilang kalusugan.

Alam ni Flavier ang kiliti ng masa. Nabigyan ng mukha ang kampanya.

Naarok ng tao ang nais iparating na mensahe bagamat scientific o medical terms ang pinagmulan.

Swak ang doktor kaysa sa mga dating ex-military/police menpara magpayo ukol sa ating kalusugan.

May sadyang bida at “bida-bida” lang sa mala-teleserye ng totoong buhay.

Ayon sa iba, kung pinangunahan lamang ang kampanya laban sacorona ng mga doktor ay maaaring nagwagi na ang bansa labansa sakit na ito.

Ang paglaganap ng peste ay ‘di usaping militar kundi isangpublic health concern.

Mas naniniwala ang tao sa mga doktor kung sakit ang pag-uusapan at ‘di sa dalubhasa sa national security o giyera at mgapulitiko.

Ang isang katawan ay binubuo ng maraming bahagi.

Tulad ito ng isang bansa.

Ang mga mamamayan ay may kanya-kanyang ambag nakakayahan.

Kung problema sa pananalapi, nariyan ang mga ekonomista.

Pagdating sa isyu ng agrikultura, ang mga agriculturist at veterinarian ang dapat na mga lead actor r’yan.

Kung batas, kailangan ang magaling na abogado.

Sa isang masalimuot na sitwasyon ay ‘di dapat “mamaru” o nagmamarunong.

Ipaubaya natin sa mga dalubhasa sa larangan ng kalusugan angpaglutas sa pangunahing problema.

Kailangan lamang ng supporting actors na gaganap sa ibangmahalagang papel.

Tulad na ng sa komunikasyon at teknolohiya.

Sa tulong ng mass media, maglaan sana ng oras para ikalat ang tamang impormasyon nang mapasakamay ng tao ang kapangyarihan na sugpuin ang virus.

Napakalayo ng nararating ng mga meme na tulad ng nabanggitko sa pamamagitan ng “shares”.

Sana ay magamit ang social media ng tumpak para ang responsableng balita at impormasyon naman ay isaboy.

Darating din ang panahon na mas magiging seryoso at mapanuriang mga Pinoy sa paggamit ng mga impormasyon mula saFacebook at Twitter.

Bagamat ngayon ay mas napapansin ang meme ay mas lalalimpa ang pagtingin ng mga netizen sa nababasa nila sa social media sa susunod na panahon.

Tatangkilin lamang nila ang mga post at tweet na makatutulongsa kanila at masasabing “iba na ang may alam”.

Pinaghahandaan na ng mga communicator at mga journalist ang knowledge management, fact checking at media and information literacy.

Tinatayang sa Metro Manila at karatig-lugar ay halos lahat ay may cell phone at karamihan nga ay may smartphone.

Sana nga ay “no one is left behind”.

Kaya kailangang pabilisin ang pag-usad ng teknolohiya para ang buong nasyon ay maging “interconnected”.

Tapos na ang maliligayang araw ng mga kumpanyang nangakong mabilis na internet connectivity ngunit palpak pa rin sakanilang serbisyo.

Hindi nararapat itong pabayaan ng pamahalaan na ‘di maisaayos.

Ipakita na sila ay seryoso sa kanilang vision-mission at ‘di puro pangako sa kanilang advertisement.

Tama na ang lip service.

Habang may digital divide ay kailangan ng ibang alternative courses of action.

Halimbawa na ang suporta ng pamahalaan sa pagkakaroon ng community radio lalo na sa mga kanayunan.

Karugtong ng blended learning modality na gagamitin sapasukan 2020 ay ang pangangailangan ng kakaibangpamamaraan sa paghahatid ng edukasyon.

Sa matagal na panahon, sa mga isla at bundok, mas maaasahanang radyo bilang medium of communication.

Baterya lang ang kailangan at ‘di internet connection.

Kung sa NCR naman, ‘di rin lahat ng bahay ay may internet service.

Sa ngayon ay maaaring kakapa-kapa pa tayo ngunit sa dulo ng karanasang ito ay masasanay rin sa mga pagbabago.

Naniniwala akong sa tiyaga at talino ng mga guro ay kakayaninnila ang mga pagsubok sa darating na pagbubukas ng klase.

Hinasa ang mga guro sa maraming pamamaraan ng pagtuturo sailalim ng mga pinakasimple hanggang mga pinakamahirap nakondisyon.

Sana lang ay mabigyang-pansin ang halaga nila bilang tagasanayng talas ng isip at buti ng ugali ng mga kabataan matapos ang pandemya.

Harinawa ay ‘di lang ang coronavirus ang simula at wakas ng pagbabalik-tanaw para alamin ang mga mali sa lipunan namatagal nang ‘di napapansin.

Sabi nga ng Dekano ng University of the Philippines School of Economics ukol sa pagresponde sa problema hatid ng pandemya, “we failed because of long-term neglect.”

Napakasakit, Kuya Eddie.

Paalam na sa isang haligi ng mass media sa bansa.

Baunin mo ang papasalamat at panalangin ng isang bayangpatuloy na nag-aasam ng pagbabago.