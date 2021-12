Bicolano, Cagayanon boy scout kinilala sa daigdig

Winagayway ng dalawang boy scout ang watawat ng Pilipinas matapos nilang mapabilang sa prestihi­yosong World Messengers of Peace Heroes award ngayong taon.

Pasok sina Scout Leader Jubille Marlourd D. Lucena mula sa Tiwi, Albay, at Scout Raymund Ro­meo C. Guzman Jr. ng Tuguegarao City, Cagayan sa 25 scout na pinili ng World Scout Bureau dahil sa kanilang ‘bukod-tanging serbisyo at kontribusyon sa pagtatatag ng kapayapaan at pagsulong ng sus­tainable development sa kani-kanilang komuni­dad.’

Tinanggap ng dalawa ang nasabing parangal sa isang virtual ceremony noong Disyembre 6.

Nabatid na si Lucena ang Institutional Head ng Brgy. Coro-Coro Scouting Unit sa Al­bay. Isa itong Barangay Scouting Program katu­wang ang Sanggunian Kabataan ng Brgy. Coro-Coro sa Tiwi na naglalayong bigyan ng mas maayos na kalidad ng buhay ang mga mga batang may edad 13 hanggang 17.

Isinali ni Lucena sa proyekto ang nasa 40 kabata­an, kabilang ang mga tinatawag niyang academ­ic achiever maging ang mga out-of-school youth at mga naging biktima ng child labor, na tinuruan ng basic ropework, survival cooking, safety, basic ban­daging skills, physical fitness, citizenship, first aid, navigation at lifesaving.

Habang si Guzman ang nagpasimula ng Proj­ect Development of Aeta Communities’ Nour­ish Facilities in Union with Rural Management Plans o ang ‘Project DANUM’. Ang ‘danum’ sa kanilang lokal na wika ay nangangahulugang ‘tubig’.

Banggit ni Guzman, mula Mayo hanggang Hu­lyo 2021 ay nagtulungan ang DANUM, Boy Scouts of the Philippines Cagayan North Tuguegarao City Council, at Organization Waves for Water Philip­pines upang makatiyak na magkakaroon ng mala­pit at pangmatagalang access sa malinis na tubig ang mga pamilyang Aeta sa mga bayan ng Sta. Ana, Gattaran at Claveria sa Cagayan.

Ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang porta­ble water filtration facility. Kaya naman nakapagsilbi ang Project DANUM sa kabuuang 51 pamilya sa nasabing probinsya.

Ang dalawa ay nauna nang napabilang sa Ten Outstanding Boy Scouts of the Philippines.

Batay sa World Organization of the Scout Movement, ang Messengers of Peace Heroes Award ay sinimulan noong 2012 kung saan kini­kilala ang mga scout sa iba’t ibang panig ng mundo at pinararangalan ang kanilang serbisyo at kontri­busyon. (Kiko Cueto/Allan Bergonia/Riley Cea)