Bicolana student kampeon sa int’l public speaking

Isang estudyanteng taga-Bicol ang nagwagi sa Asia Pacific public speaking competition.

Anim na bansa ang pinataob ni Rica B. Marfil, ng Camalig Albay, sa Asia Pacific S!NERGY (Students × Ideas × Energy) competition, isang public speaking competition kung saan ibinabahagi ng mga estudyante ang kanilang mga proyekto at makabagong ideya.

Nasa 2nd year college student na si Marfil at kumukuha ng civil engineering sa Bicol University.

Inuwi niya ang premyong $500 o mahigit P23,000 at siya ang magiging kinatawan ng Asya sa World S!NERGY competition.

Aminado si Marfil na nakakaramdam siya ng pressure sa pag-represent sa Asia Pacific dahil hindi raw niya inaasahan na sasabak siya sa kompetensya at mananalo pa ng international competition.

“Because I know that I still have a lot to learn,” aniya.

Hinikayat lamang umano siya ng mga kaibigan niya kaya nagsumite siya ng proposal na may pamagat na ‘Nurturing Child’s Talents: Scaffolding Technical Vocational Training to Children with Special Needs’.

Matapos makapasa sa screening, nagsimula na si Rica na makipagkompetensiya sa national level.

Naging 2nd place siya sa apat na entries noong Disyembre 16, 2020. (Issa Santiago)