Bicol Region napag-iiwanan sa bakunahan

Umapela si Albay Rep. Joey Salceda sa pambansang gobyerno na dagdagan ang mga COVID-19 vaccine na ipinapadala sa Bicol Region.

Habang pinag-uusapan na umano ang pagbabakuna sa mga 12 hanggang 17 taong gulang, sinabi ni Salceda na nasa 10% pa lamang ng populasyon ng Bicol ang nabakunahan na.

Mahigit 87 milyong dose ng COVID-19 vaccine ang dumating na sa bansa at mahigit 50 milyong dose na ang naiturok sa mga mamamayan.

“Get more vaccines in regions that are under vaccinated, because here, we are aching for vaccines,” punto ng mambabatas. “Vaccination is very crucial for our provinces, especially for regions as geographi­cally dispersed or expansive as Bicol.” (Billy Begas)