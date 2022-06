Biboy titimon sa 8 bowler

GIGIYAHAN ni 2010 Asian Games gold medalist at kasalukuyang national coach na si Biboy Rivera ang walong atleta na kakatawan sa Pilipinas sa Under 21 International Bowling Federation World Championship sa Sweden.

Sina Jordan Dinham, Danielle Evangelista, Marc Custodio, Stephen Diwa, Grace Gella, Norel Nuevo, Alyssa Ty at Dale Lazo ang bumubuo sa koponan na umalis patungong Helsingborg City noong Hunyo 18.

Ang torneo ay gaganapin Hunyo 20-29 sa 20-lane Olympia Bowling Center.

Maliban kay Dinham na nakabase sa Australia, ang mga manlalaro ay nagsanay kasama ang nagwagi sa Vietnam SEA Games sa Coronado Lanes sa Starmall, Mandaluyong City mula pa noong Oktubre nakaraang taon.

“We are underdogs but still have a chance to win,” sabi ni Rivera, ang men’s singles gold medalist noong 2010 Asian Games.

Si Rivera, na nanalo sa 2006 World Tenpin Bowling Championships, ay nagsilbi din na head coach ng men’s team na nagbulsa ng dalawang ginto mula sa men’s singles (Merwin Tan) at team-of-four (Tan, Christian Dychangco, Patrick Nuqui at Ivan Malig) sa ginanap kamakailan na Hanoi SEAG.

Ang Sweden tournament ang magiging una para sa mga youth player mula noong 2019 nang manalo sina Nuevo at Gella ng bronze medal sa World Junior Bowling Championships sa Saint-Maximin, France. (Lito Oredo)