Bibitaying OFW sinalba ni Duterte

SA wakas ay napagbigyan na ang gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte ng bansang Kuwait kaugnay sa isang overseas Filipino worker (OFW) na nahatulan ng kamatayan.

Ito ay matapos na gawaran ng clemency ng Kuwait Amir ang OFW na nahatulan ng bitay dahil sa pagpatay sa Pinay partner noong October 2007.

Ito ang kinumpima ng Department of Foreign Affairs (DFA) matapos mabatid na binigyan ng clemency ni Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ng Kuwait ang OFW na si Bienvenido Espino na nakabalik na ng bansa nitong August 30.

“The Philippine government, through the Embassy, had been asking the Kuwaiti government to pardon OFW Espino. No less than then-presidents Gloria Macapagal Arroyo and Benigno Aquino III personally appealed to His Highness The Amir to grant clemency to OFW Espino,” ayon sa pahayag ni Chargé d’Affaires Mohammed Noordin Pendosina Lomondot.

Aniya kahit pagkatapos ng sentensyang kamatayan na naibaba sa life imprisonment noong 2013, ay hindi pa rin tumigil ang gobyerno sa pag-apela para sa kapatawaran ng Amir, sa pamamagitan ng mga liham sa Kuwaiti Ministry of Foreign Affairs.

Ang Kuwaiti Court of First Instance noong May 2008 ay napatunayang nagkasala si Espino sa pagpatay sa kanyang Pinay partner noong October 2007 at hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay.

Natanggap niya ang Amiri pardon sa katatapos lamang na panahon ng Eid, kasama ang iba pang mga nakakulong na Pilipino sa Sulaibiya Central Jail. (Mina Aquino)