Bianca, Ruru nagbalikan: Rabiya, Jeric ‘nagpaputok’ sa Baguio

Masaklap ang pasok ng 2022, dahil tumaas na naman ang bilang ng mga may covid. Akala ko pa naman ay tuloy-tuloy na ang magandang daloy ng buhay, pero sa nakita natin during the holiday season ay punong- puno ng tao ang mga shopping mall, palengke kaya hayun at bigla na namang dumami ang apektado.

Hindi na kasi nasunod ang mga protocol na pinaiiral ng gobyerno. Kaya tayo rin ang dapat sisihin kung alert level 3 na naman tayo ngayon.

Anyway, si Ruru Madrid nga pala, bukod sa countdown ng Iglesia Ni Cristo ay kapiling din ang pamiya niya, na isang tradisyon sa kanila.

Siyempre kasama si Bianca Umali, kaya totoo nga ang chika na nagkabalikan ang dalawa. Kaloka sila, ha!

Samantala, si Jeric Gonzales ay sa Baguio sinalubong ang New Year kasama ang bagong karelasyon na si Rabiya Mateo. Oh, di ba? Ang sweet ng dalawa, ha!

Imagine, magkasama na sila noong Pasko, at ngayong Bagong Taon ay sila pa rin ang magkasama. Sa Baguio nga sila ‘nagpaputok’ ha! Pero for sure, nag-ingat naman sila sa mga fireworks, o mga kuwitis sa harap nila.

Kaya kahit may paghihigpit ngayon, masaya pa rin ang Bagong Taon nina Ruru, Bianca, Jeric, Rabiya, ha!

‘TWBU’ matindi ang wakas

Nasa final week na ang ‘The World Between Us’ kaya intense na ang bawat episode. In fairness, ang galing ng cast at naitawid nila nang bonggang-bongga ang mga role nila.

I was wondering kung pinapanood ni Alden sa San Francisco, California ang serye, kung saan siya nagbabakasyon ngayon.

Sa January 9 pa ang balik ni Alden sa Pilipinas, at balik trabaho na agad siya dahil marami ang naghihintay sa kanya.

Anyway, dapat abangan ang wakas ng The World Between Us dahil super tindi nga ito.

Anjo masaklap ang New Year

Nakakalungkot ang sinapit ni Anjo Yllana. Not a good way to start a New Year. Nag-withdraw sa kanyang kandidatura bilang congressman ng Camarines Sur dahil sa nawalang pondo.

Ang suspek daw ay ang taong pinagtiwalaan niya na hindi na niya makontak ngayon.

Sana ay maayos nila ang problemang ito.

Iya mahusay nang magluto

Tatlong season na pala ang ‘Eat Well Live Well’ nina Iya Villania, Chef Jose Sarasola sa GMA. Kaya marami na raw natutunan na recipe si Iya.

Dati raw ay wala siyang alam sa pagluluto pero dahil naging part siya ng ‘Eat Well Live Well’ na magti-3 season na ngayon, puwede na raw siyang sumabak sa catering business si Iya.

Anyway, ngayon ko lang nalaman na may pagka-healthy rin pala ang paggamit ng Ajinomoto, huh. Dati madalas kong marinig to avoid using vetsin at masama raw sa katawan. ‘Yun pala puwedeng replacement sa salt. So mali ang tsismis.