Bianca, Ruru magdyowa na

So, hindi na lang pala love triangle ang isyu sa mga Kapuso teen at mga bida ng primetime series na ‘Kambal Karibal’ na sina Miguel Tanfelix, Bianca Umali at Kyline Alcantara.

‘Di ba nga’t may isyu ng kesy­o ahasan sa pagitan ng tatlo na mariin namang itinatanggi ni Kyline. At the same time, other than some social media post na ipinagpapalagay ng ilan na tila hugot daw ni Bianca, wala namang anumang komento o reaksyon sina Bianca at Miguel sa isyu.

May natuwa, pero meron ding hindi at nagsasabing for the fan lang ang kesyo ginawang pag-akbay raw ni Miguel kay Bianca sa ‘Sunday PinaSaya’.

Sabi pa ng netizen, “Siyempre, alangan namang si Kyline ang akbayan niya? Eh ‘di lalo silang na-bash!”

Hala! Talagang may war sa pa­gitan ng mga fan nina Kyline at Bianca at buhay na buhay ito sa socmed.

Pero ‘yun nga, ‘di na lang pala triangle ang isyu sa kanila. Nagulat kami dahil dawit na rin ang pangalan ni Ruru Madrid. So, love quadrangle na ito?

Inili-link naman si Ruru kay Bianca. May ganu’n na? Uma­bot pa sa puntong sinasabihan ng fan si Ruru na dumis­tansiya muna raw at baka for rebound lang siya.

Mukhang ang ugat ng Ruru at Bianca, dahil nakikita sigurong malapit naman sa isa’t isa na tingin naman namin, kahit noon pa, close na naman ang dalawa ah.

Manolo may trabaho agad sa GMA

Official na Kapuso na nga ang dating PBB at Kapamilya na si Manolo Ped­rosa.

Parang ang positive naman ng pagtanggap kay Manolo hindi lang ng mga Kapuso kung hindi maging ng mga fan niya na natuwa na balik showbiz siyang muli at parang fresh start na bagong tahanan naman.

Nawala si Manolo nang dalawang taon na bukod sa tinapos ang pag-aaral, nagkaroon ito ng back problem na alam namin, muntik na maoperahan pero mabuti at nakuha sa therapy.

At 20, mas guwapo at mas matured na rin. Mismong si Manolo raw ang nagsasabi na gusto niyang maging equip at prepared sa pagiging Kapuso kaya gusto nitong mag-take ng mga acting workshop.

Tuwang-tuwa raw si Manolo dahil sa naramdaman niyang warm welcome sa kanya sa GMA-7 nang pumunta siya rito noong una hanggang sa pu­mirma na nga siya ng kontrata. Co-managed siya ng manager na si Jun Reyes at ng GMA Artist Center.

Mukhang maagang isasabak si Ma­nolo sa mga shows ng GMA dahil ilang araw pagkapirma niya, nagte-taping na agad siya sa Pamilya Roces.