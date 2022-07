Bianca pinaliguan ng bulaklak ni Ruru

Napaka-sweet naman ni Ruru Madrid. Talagang simula nang maging open sila ni Bianca Umali sa kanilang relasyon, mas naging open din si Ruru sa pagpapakita ng kanyang sweetness sa girlfriend.

Hindi nami-miss ni Ruru na mag-react at mag-comment sa bawat post ni Bianca. Ipaparamdam niyang talaga kung gaano siya ka-proud dito or kung gaano niya nami-miss.

Kaya naman si Kristoffer Martin ay ‘di naiwasang mag-comment sa post nila. Sabi niya, “Miss nito isa’t isa.”

Paano naman, hindi malinaw kung may special occasion ba o sadyang nami-miss nga lang nila ang isa’t isa.

Halos magkasabay na nag-post sina Ruru at Bianca. Nag-post si Ruru ng video, picture ni Bianca nang matanggap nito ang pinadala niyang Ecuadorian red roses at ang caption na, “Since the day I met you, my life has never been the same. Amishuuuu.”

Si Bianca naman, nag-post ng magkadikit na mukha nila ni Ruru saka nag-caption na, “If it’s not you, it’s not anyone.”

‘Yung mga captions nila, parang nagpapahiwatig na parang ‘di na nila kakayanin kung hindi sila ang mag-e-end-up huh!

Dimples nahawa ng kilig kay Callie

Tinanong ni Dimples Romana ang mga netizen kung may mali raw ba sa kanya.

Kasalukuyang nasa Goldcoast, Australia si Dimples kahit nga kapapanganak niya lang halos sa bunso nila na si Baby Elio. Pinaliwanag na ni Dimples na despite all odds, talagang sinurpresa niya ang panganay na anak na si Callie na present siya sa sa isa milestone ng buhay nito.

Nag-aaral ng pagiging piloto ang anak at first time nito na magpapalipad ng eroplano, kaya ayaw niyang ma-miss ito.

Sa IG story ni Dimples, though, ayaw raw pumayag ng anak na i-share niya kung kanino ito kinikilig, ipinost niya ang video kung paano kiligin si Callie. Gabi-gabi raw nila itong pinapanood.

Sey niya, “What I have to endure while I’m here in Australia. Si @callieahmee kilig na kilig sa… (I’m not allowed to share sorry na) so she watches them every night.

“Aaminin ko sa inyo hindi ako kasi madaling kiligin. Jaded na ata ako. Kaya ewan ko ba sa batang ito. Dinadamay pa ako gabi gabi eh.”

Pinakita rin ni Dimples ang picture ng anak na nasa floor at talagang kilig na kilig. Masaya naman daw siya na masaya ang anak.

Pero hirit ni Dimples, “On the other hand, I, have to eat two cakes to reach this point bago pa ako kiligin, May mali ba sa akin?”

Sa isang banda, kung siya ay mahirap kiligin, mukhang marami naman ang kinikilig sa kanya dahil sa mas blooming at sa katawan niya ngayon na parang hindi nanganak kamakailan lang.

Coleen nagpadede sa vlog ni Karen

Aliw ang interview ni Coleen Garcia sa YouTube ni Karen Davila. Habang nakikipag-usap siya, bigla na lang hinaltak ng anak na si Amari ang blouse niya para mag-breastfeed.

Kahanga-hanga rin si Coleen na alam ng lahat na ginib-up talaga ang career simula nang ipanganak niya si Amari. At full-time breastfeeding siya, as in, direct sa kanya ang gatas ng anak at ‘di pa raw nito nae-experience na uminom ng gatas sa bote.

Two years of full breastfeeding, pero, plano pa itong ituloy ni Coleen for another year.

“I feel like I’m living my dreams,” tahasang sinabi naman ni Coleen nang tanungin ito kung ano raw ang pakiramdam of being married with Billy Crawford for 4-years.

“Kasi, it’s always been my dream. Even before I met Billy. Kasi, my parents are separated. So, it’s always been my goal, my number one goal to have a family, to be married, to have children. And now that I’m living it, you know… sometimes may iba akong hinahanap like my career, my personal life, I remind myself that I’m living in my dream right now.”

Bilang husband daw si Billy, ito raw talaga ang nakakapagpa-motivate sa kanya at kapag nakakalimutan na raw niya kung sino talaga siya.

“Billy has given me the confidence I never had. He motivates me and he reminded me of who I am when I forget.”

At nagmarka rin sa amin ang sinabi ni Coleen na sa buong relasyon daw nila, never raw siyang pinagsalitaan ng masama o hindi maganda ni Billy.