Bianca pamatay ang abs, sex appeal

May gusto bang inggitin si Bianca Umali? O asarin kaya? O ­patakamin?

Na gusto niyang sabihan na, ‘Oh, ito ang nawala sa iyo?’

O puwede ring sabihin niya na, ‘Meron ka ba nito, girl?’

Pero etchos lang naman ‘yang intro na ‘yan. Pang-­intriga lang kumbaga.

Kasi sa totoo lang, ‘burn’, ‘hot’, ‘this girl is on fire’ at walang katapat na kaseksihan nga ang mababasa mo sa Instagram post niyang ito. May kahalong inggit din ang iba, na kasi nga raw, bakit ang katulad ni Bianca, nagawang magka-abs. At sobrang lakas ng sex appeal.

Yes, kitang-kita nga ang ‘abs’ ni Bianca, ha! Gaano katagal kaya niyang pinaghirapan ‘yan? Bakit ganu’n? Ang daming lalake, belly o fats ang nasa tiyan, samantalang si ­Bianca, ang ganda na ng mukha, ang seksi pa.

Heto nga ang mga chika ng mga fan ni Bianca:

calebnicolas0708: “Di ko sya kinaya na namn, Bianx ­tagal na ko nag-follow syo if you know lailanie navarro during the ninetees, nakuuu… Next ­Marian Rivera ka.’

jimelynvillanuevaballera: “Pretty.”

iamgwenehtando: “NAPAKA-HOT.”

everlastingfangirl: “Nothing beats an innate beauty that keeps on growing.”

dealwith_aira: “Tabi-tabi dadaan ang mas may karapatang maging Darna!”

kharen_cruz: “Wow ang ganda ng abs idol.”

drchanwellnesreport: “waw abs….. talo pa ako ng girl. Gusto ko rin, drowing sa akin.”

ladytulio: “Nakakaiyak ang abs mo girl, inaano ka ba namin ha @bianxa ?hihihi.”

dananajn: “Identity crisis ba tawag sa na-feel ko?” ­()