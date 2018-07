Bianca palaban sa sexual exploitation ng mga bata

Kaya naman napili ang 18-year-old Kapuso star na maging World Vision Ambassador for Child Protection.

Kelan lang ay namuno si Bianca sa isang presentation ng World Vision na ‘It Takes A World’ manifesto para matapos na ang violence against children.

Nais ni Bianca na matigil na ang pang-aabuso sa mga kabataan at humihingi siya ng suporta mula sa iba’t ibang komunidad, simbahan, mga ahensiya ng gobyerno at sa maraming pamilya na tulungan siya sa kampanyang ito ng World Vision.

Noong 2017 pa ni-launch ng World Vision Philippines ang campaign na It Takes A World to End Sexual Exploitation of Children.

Sa pamilya ni Bianca, marami siyang mga pinsan na mas bata sa kanya. Kaya ito ang mga nais niyang protektahan mula sa mga masasamang elemento ng lipunan.

“Sa mga pinsan ko pa lang kapag may nangyaring masama sa kanila may gusto akong gawin kaagad.

“What more knowing that the world is facing this problem, it really breaks my heart. I want to help end violence against children, it has to stop,” diin ni Bianca.

Bukod sa pakikipaglaban sa sexual exploitation of children, tumutulong din si Bianca sa pagbigay ng tamang edukasyon sa maraming kabataan sa tulong ng World Vision Philippines.