Bianca naaksidente sa taping ng ‘Ang Probinsyano’

Bukod kay Jeric Gonza­les, naging la­man din ng Emergency Room ng ospital si Bianca Manalo.

Naaksidente si Jeric sa tapin­g ng kanyang serye sa GMA 7. Ito ang dahilan kung bakit nakansela ang dapat sana ay guesting ni Jeric sa podcast live show namin ni Dondon Sermino, sa Facebook Abante News Online, ang ‘­Abantelliling’.

Si Bianca naman ay kitang-kita na naamimi­lipit habang nakapatong ang isang braso niya sa tagiliran.

Mapapanood sa Instagram wall ni Bianca ang ilang video habang pisil-pisil ng nurse o doctor ang balat ng aktres sa braso para tusukan ng injection na may anti-tetanus.

Maririnig sa video ang boses ng mga kasama nya sa ER na nagpapalakas ng kanyang loob. Hinawakan na siya ni Mark Lapid sa ulo at balikat para hindi na makagalaw pa at maiturok na sa dating beauty queen ang gamot.

Naaksidente si Bianca sa taping ng ‘FPJ’s Ang Pro­binsyano’.

“While taking a scene, na-slash ako ng pako. Good thing mabilis ang medic namin for first aid sa set. Then nagpunta kami kaagad sa ER,” sabi ni Bianca.

Inisa-isa ni Bianca sa caption ang procedure na pinagdaanan nya sa gamutan.

“1st skin test, 2nd ang chaket (sakit) 3rd, anti tetanus..

“Ang bigat na ng arms ko.”

Ice Seguerra nakipaglambingan sa baboy

Kakaiba talaga si Ice ‘Aiza’ Seguerra dahil sa pinakabagong trip nito na ikinaloka ng kanyang mga follower sa socmed. Naka-post sa Instagram wall ni Aiza ang isang itim na baboy na kalong-kalong niya.

Yes! Baboy ang isa sa mga pet animal ni Aiza na sa una pa lang niyang mga post ay makikita na kahit sa kama ay naglalaro ang baby pig.

‘Doggy’ ang tawag ni Aiza sa kanyang pet pig dahil ayon sa kanyang postin­g para itong Dog. Aliw na aliw si Aiza sa alagang piglet.

“Lambing with Doggy before I leave for work. #doggythepig.”

Sa comment reply ni Aiza sa isa nyang follower sinabi nitong nakakumot pa pag natutulog ang alaga.

“Sobrang cute! Ngayon, nakatago sa kumot kasi nilalamig,” sabi pa ni Ice.

Derrik, Kristoffer kabugan sa paghuhubad

Sina Derrick Monasterio at Kristoffer Martin ang male counterpart ng mga female stars na mahilig magbuyangyang ng kanilang katawan sa social media.

Kamakailan lang, nagpasilip ng kanyang topless body si Derrick habang nagi-stretching sa veranda ng tila room sa resort na pinuntahan niya.

Si Kristoffer naman ay nagpasiklab din ng kanyang topless body para sa ini-endorso niyang hair salon.

Eh, muling nagpaandar si Derrick at ibinuyangyang ang kanyang physique sa kanyang Instagram post. Ipinangalandakan ni Derrick ang kanyang abs na nakalitaw dahil sa sinag mula sa ceiling light. Mistulang isang Greek god ang itsura ng larawan habang nakatingin sa taas.

Iba naman ang drama ni Kristoffer na noon ay nasa swimming pool. Nakaupo lang ang Kapuso actor sa pool inclined bench na parang nagsi-syesta lang.

Topless at board shorts lang ang suot na isa sa mga cast ng ‘Victor Magtanggol’ kaya naman malayang nakabulaga ang kanyang abs.

Patalbugan at paramihan ng abs sina Derrick at Kristoffer. At ang nagbi-benefit sa kanilang paghuhubad ay ang mga fan na takam na takam sa kanilang magandang body. Sila nga ang mga Hubadero sa IG.