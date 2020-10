Bianca matikas

TULOY ang pagpapakita ng tikas ni Bianca Pagdanganan, pumoste ng career-best 36-hole score sa second round ng 1st LPGA Drive On Championship-Reynolds Lake Oconee 2020 sa Great Waters Course sa Greensboro, Georgia.

Isang palo na lang ang layo ng 22-year-old, 5-foot-4 Pinay rookie at Quezon City native sa isinumiteng 9-under sa bagong lider na si American Ally McDonald tapos ng impresibong 67 nitong Biyernes (Sabado/Manila time).

“I feel really relaxed out there. I’m really enjoying this whole environment, and with the course being by the lake it’s really beautiful. I mean, I just take everything shot by shot. I missed a green, but my mindset was just like, You know you can still save par,” lahad ni Pagdanganan.

Consistent siya mula sa first-round 68.

Humambalos ang 2019 Southeast Asian Games double gold medalist ng anim na birdie kabilang ang isa sa huling butas makaraan ang solidong drive na naglapit sa bola ng 165 yards sa pin para takpan ang bogey at samahan si opening leader Daniella Grace Kang ng host country (70-135) sa ikalawang puwesto. (Ramil Cruz)