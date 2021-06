Bianca kumabog dibdib kay Dennis

Kumabog nang husto ang dibdib ni Bianca Umali noong una niyang makaeksena ang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo sa upcoming family drama series na ‘Legal Wives’.

“It was exciting but at the same time kinabahan ako kasi napakagaling umarte ni Dennis Trillo. To have the opportunity to be in a scene and act with him beside Dennis, not everyone has experienced that.

“So noong nasa eksena na kami, grabe! Sobrang natuwa ako kasi I was really looking forward to it. I really enjoy kapag na-e-experience ko ‘yung trabaho ng magagaling na actor, pero nakakakaba talaga,” pahayag ni Bianca.

Gagampanan ni Bianca ang karakter ni Farrah, ang pangatlo at pinakabatang asawa ni Ismael na role naman ni Dennis.

Ang Legal Wives ay tungkol sa isang lalaking Maranaw na may tatlong babae na pakakasalan para sa iba’t ibang dahilan. (Dondon Sermino)