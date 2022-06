Bianca kumabig ng P1M

MAPAKLANG sinara ni 2020+1 Tokyo Olympian Bianca Isabel Pagdanganan ang kampanya sa worst round na isang birdie laban sa pitong bogey para sa six-over par 78 at 13-over 301 upang mag-triple-tie sa 68th place pero may $20,072 (P1.1M) bawat isa.

Sa wakas ito ng 73rd Ladies Professional Golf Asssociation 2022 Leg 16 $9M (P492M) 68th KPMG Women’s PGA Championship sa Congressional Country Club-Blue Course sa Bethesda, Maryland nitong Linggo.

Nagreyna via wire-to-wire at kumubra ng $1.350M (P74.3M) si In Gee Chun ng South Korea na may 75-283 para sa isang palong agwat lang kina hometown bet Lexi Thompson (70) at Australian Minjee Lee (70).

Masagwa rin ang fourth round play ng kakampi ni Pagdanganan sa ICTSI (International Container Terminal Srevices, Inc.) na si Yuka Saso ng Japan na may 77-292 para sumosyo sa siyam na iba pa sa pang-10 puwesto na may $59,987 (P3.3M) each. (Ramil Cruz)