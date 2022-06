Biado tutumbok sa World Games

IDEDEPENSA ni Philippine billiards star Carlo Biado ang kanyang titulo sa magaganap na quadrennial World Games sa Alabama na sasargo sa susunod na buwan.

Masayang idedepensa ni Biado ang kanyang titulo dahil mahalaga sa kanya ang nasabing event. “It only happens every four years, so it’s really something special,’’ saad ni Biado.

Nakopo ni Biado ang gold medal sa men’s 9-ball singles noong 2017 na ginanap sa Wroclaw, Poland.

Pangungunahan ni Biado ang Philippine team kung saan kasama niya ang 10 atleta para bitbitin at bigyan ng karangalan ang bansa. (Elech Dawa)