BI kinaladkad ng mga scammer sa Facebook

Muling nagbabala si Bureau of Immigration (BI) Commissioner Jaime Morente sa mga scammer sa Facebook na nagpapanggap bilang mga empleyado ng ahensya.

Sa isang pahayag, sinabi ni Morente na ang kanyang tanggapan ay nakatanggap ng mga ulat ng mga pseudo-employees na nag-aalok ng tulong para sa mga overseas workers na iligal na umaalis patungong Japan at Middle East.

“In one report, the scammers used the social media photos of one of our alien control officers to create a fake account and offer his services in several Facebook groups online,” sabi ni Morente. “Do not transact with these scammers who use the name of the bureau,” babala nito. (Mina Navarro)