BI kasado na sa pagdating ng mga turista

Handa na ang Bureau of Immigration (BI) sakaling alisin ng pamahalaan ang mga paghihigpit nito sa mga foreign traveler sa gitna ng patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa.

“Our frontline officers at the airports are ready and prepared, and we assure the traveling public of uninterrupted service should they decide to travel to the Philippines,” pahayag ni Immigration Commissioner Jaime Morente.

Inilabas ng bureau ang pahayag na ito matapos sabihin ni presidential spokesperson Harry Roque na bubuksan muli ang Pilipinas para sa mga international tourist sa lalong madaling panahon.

Sinabi ni Morente na kakailanganin nila na dagdagan ang kanilang manpower kapag bumalik na sa normal ang international travel, naglatag na rin ang BI ng mga plano para tugunan ito.

Sinabi ni BI acting port operations chief Carlos Capulong, pinagtibay nila ang isang response mechanism para pakilusin ang mga tauhan na nakatalaga sa iba pang operating units upang magsagawa ng inspeksiyon at pangangasiwa sa panahon ng pagtaas ng dami ng bisita sa bansa.

“Should the IATF and the Office of the President see that the country is ready, we will be happy to welcome again foreign tourists to our shores,” saad nito. (Sherrylou Nemis)