BI higit 500 tauhan na nahawa, 4 patay sa virus

Mahigit 500 empleyado na ng Bureau of Immigration (BI) ang nahawa ng COVID-19 simula nang maganap ang pandemya noong nakaraang taon, ayon sa rekord ng ahensiya.

Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, marami sa mga nahawaan ng COVID ay gumaling na subalit hindi bababa sa apat na nasawi ang naiulat sa kanilang hanay.

“We mourn the loss of our colleagues who succumbed to this virus,” sabi ni Morente.

Sa ngayon umano ay isinusulong nila ang pagbakuna sa lahat ng kanilang mga frontline personnel.

Sabi pa ni Morente, lampas 50% na ng mga BI personnel ang nabakunahan at sinisikap pa nilang maturukan lahat ng mga empleyado ng ahensiya para maprotektahan din laban sa virus ang publiko na nagsasagawa ng mga transaksiyon sa BI. (Mina Navarro)